أوقاف كفر الشيخ: نستهدف بيع صكوك أضاحي بقيمة 1.5 مليون جنيه

بدأت مديرية أوقاف كفر الشيخ، في بيع صكوك الأضاحي الخاصة ب وزارة الأوقاف للعام الرابع علي التوالي وذلك عبر منافذها بالإدارات وفي جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف.





وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن مديرية الأوقاف بالمحافظة، حققت المستهدف في مبيعات الصكوك العام الماضي والتي بلغت 680 صكًا، بمبلغ مليون و224 ألف جنيه.





وأضاف الفقي، أن فريق عمل الصكوك أبلى بلاءً حسنًا والمنابر لعبت دورًا رئيسًا في تبصير الناس بأهميتها، مشيرًا إلى أن الشفافية والمصارحة في الأعوام الماضية كانت سببًا في التفاف الجماهير حول صكوك الأوقاف.





وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية وزعت 18 طنًا علي الفقراء والمساكين والمناطق الأكثر احتياجا العام الماضي، متوقعًا تصدر الأوقاف في مبيعات صكوك الأضاحي العام الحالي وأنها ستكون في المقدمة.





وقال الفقي إن وزارة الأوقاف لاتتوانى في تقديم كل العون للفقراء واصحاب الحاجات من خلال إدارات البر بالمديريات الإقليمية، مضيفًا المستهدف للبيع في محافظة كفر الشيخ هذا العام هو الوصول إلى المليون ونصف المليون جنيه.





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