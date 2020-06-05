ربنا يرحمه ويغفر له.. نصر محروس ينعى الملحن أشرف سالم













نعى المنتج نصر محروس الملحن أشرف سالم عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وكتبت نصر محروس: "تنعي شركة #فرى_ميوزيك ببالغ الحزن و الأسى الملحن الفنان #أشرف_سالم ربنا يرحمه و يغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ..."









توفي الملحن أشرف سالم ، أمس الخميس، إثر معاناته من ذبحة صدرية، بعد يومين من دخوله أحد المستشفيات، عن عمر يناهز 50 عاما.









يذكر أن أخر أعمال الملحن أشرف سالم، دعاء بعنوان "يا رب يا رب" للمطرب إيهاب توفيق، ومن كلمات أحمد عبدالله وتوزيع أحمد عبدالعزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان المنقضي.









الملحن أشرف سالم صاحب رصيد كبير من الألحان لغالبية نجوم الأغنية، منهم، سميرة سعيد، محمد منير، آمال ماهر، محمد فؤاد، إيهاب توفيق، جنات، كارمن سليمان".























