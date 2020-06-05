ضبط عاطل بحوزته 26 قطعة حشيش بأبوقرقاص

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تمكنت مباحث مركز شرطة أبوقرقاص جنوب المنيا من إلقاء القبض على عاطل وبحوزتة 26 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إ خطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد أن معلومات و تحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص أكدت قيام عاطل - مقيم بدائرة المركز بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش) متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد بكر رئيس مباحث المركز والنقيب مروان نصر معاونًا والنقيب محمد زيدان معاونًا من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على 26 قطعة من جوهر الحشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمول وقطر تقطيع بقصد الإتجار.



