ضبط سمكري ومندوب مبيعات يتاجران في المخدرات بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية من ضبط كميات من مخدر الحشيش، والأقراص المخدرة بحوزة سمكري سيارات ، ومندوب توزيع أدوية ومستلزمات طبية بدائرة قسم ثالث بمحافظة الاسماعيلية.





وتلقي اللواء هشام الزغبي مساعد مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالاسماعيلية وسيناء الشمالية، معلومات، كانت قد وردت إلى العميد مفيد فوزي مدير إدارة المكافحة بالإسماعيلية وسيناء الشمالية، تفيد بقيام سمكري سيارات ، ومندوب توزيع أدوية ومستلزمات طبية، بتوزيع كميات من المخدرات ، منها "نبات الحشيش المخدر ، والأقراص المخدرة" علي عملائهما من المدمنين بمدينة الإسماعيلية.





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث، ضم العقيد احمد بلبولة ، وكيل ادارة مكافحة المخدرات بالاسماعيلية وسيناء الشمالية ، والعقيد احمد حماد والمقدمين محمد جميل واحمد عبد الله ومحمد جاد وعلي عبد النبي ومحمد المحمدي مفتشي ادارة المخدرات.





واشارت تحريات فريق البحث ، الي قيام المتهم "احمد . ع.ع " 37 عاما- سمكري سيارات ، بتوزيع كميات من مخدر الحشيش علي عملائه من مدمني المخدرات بدائرة قسم ثالث ، وقيام المتهم "م.م. ع" 35 عاما- مندوب توزيع ادوية ومستلزمات طبية، بالاتجار في الاقراص المخدرة وتوزيعها علي مدمني المخدرات بمدينة الإسماعيلية.





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وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين بمدينة الاسماعيلية وبحوزة المتهم الاول 35 فرش حشيش، 2 كيس من مخدر "الشابو" ، وبحوزة المتهم الثاني 1500 قرص مخدر ، وذلك قبل توزيعهم علي مدمني المخدرات بالمدينة.



