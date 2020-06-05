مصطفى بكري يستعرض خارطة طريق لحل الأزمة الليبية

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الأحداث فى ليبيا مازالت حولها علامات استفهام كبيرة، لافتا إلى أهمية اجتماع المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح فى مصر واصفا إياه بأنه هام للغاية.





وأضاف بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر تقوم باتصالات مهمة إقليمية ودولية، معقبا: "شيء ما يتشكل بشأن ليبيا، خارطة طريق جديدة متفق عليها دوليا".





وأوضح مصطفى بكرى، أن إعادة انتشار الجيش الليبي، وإعلان البعثة الأممية فى ليبيا وموافقة جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، وتأكيد السفارة الأمريكية فى ليبيا ضرورة طرد المرتزقة منها، كلها شواهد تؤكد أن هناك خارطة طريق جديدة تتشكل.

وأشار مصطفى بكرى، إلى أن مصادر ليبية كشفت تحرك دول ومنها مصر لإخراج المرتزقة السوريين والأتراك من ليبيا.

وأكد مصطفى بكرى أن الإعلان المصرى الإماراتى تم التأكيد من خلاله أهمية دعم الحل السياسي لإحلال السلام على أرض الدولة الليبية.