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منوعات

كويكب ضخم يقترب من الأرض بسرعة هائلة الليلة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت وكالة ناسا الفضائية، أن كويكبًا كبيرًا طوله 1870 قدمًا يتحرك بسرعة هائلة تبلغ 11000 ميل في الساعة ، سيكون على بعد 3.1 مليون ميل من الأرض الليلة.


وعلى الرغم من أن الكويكب  بعد بأكثر من عشر مرات تقريبًا من القمر، يصنف علماء الفلك الكويكب كجسم قريب من الأرض ويتم تتبعه من قبل وكالة الفضاء.


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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أطلق علماء ناسا على  الكويكب، اسم 163348 (2002 NN4) ، سيقترب من الأرض في الساعة 04:20 بالتوقيت الصيفي البريطاني، حيث سيمر الكويكب  على مسافة  3.165 مليون ميل من كوكبنا.


وأوضحت ناسا أن الكويكب يبلغ ارتفاعه 1870 قدمًا، أي يزيد ارتفاعه أكثر من 400 قدم من مبنى إمباير ستيت - الذي يبلغ ارتفاعه 1453 قدمًا.


وأشار العلماء أن هذا الكويكب  لن يشكل خطرا على الأرض لأنه سيكون بعيدا جدًا عنه.



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