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أخبار البلد

بسبب كورونا.. غلق كل أدوار مبنى نقابة الصحفيين أسبوعين

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:20 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم

قال الكاتب الصحفى محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين ، إنه تقرر غلق جميع ادوار مبنى نقابة الصحفيين لمدة أسبوعين. 

وأوضح شبانة فى بيان رسمى ، أنه في إطار مثل هذا الظرف الذي نواجهه اصبح لزاما علينا اتخاذ كل إجراءات الحيطة حفاظا على حضراتكم جميعا ونفيدكم انه بعد التشاور والبحث مع النقيب ضياء رشوان والزملاء بالمجلس وعدد من المتخصصين وجدنا انه من الأفضل غلق جميع ادوار النقابة لمدة اسبوعين .

وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين انه تقرر  اقتصار العمل خلال تلك الفترة على خدمات الضرورة فقط والمتواجدة بالدور الأرضى وهى العلاج وصرف الاعانات والبدل والقروض وتجديد الاشتراكات وشراء مستلزمات الاجراءات الوقائية كالكحول والكمامات وغير ذلك .

وتابع شبانة: مع العلم ان كل تحويلات العلاج الآن تتم اونلاين من خلال خدمة الواتس اب من خلال موظفين العلاج مع جميع المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات . 

وأهاب جميع الأعضاء،  تفهم الموقف والالتزام بتلك الاجراءات حفاظا على الجميع على ان يكون المرور ببوابة التعقيم عند التواجد بالنقابة .
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