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رياضة

أحمد حجازي يسجل هدفًا عالميًا في تدريبات وست بروميتش الإنجليزي.. شاهد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
سجل أحمد حجازي، المحترف المصري بصفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، هدفًا عالميًا في تدريبات فريقه اليوم الجمعة، وذلك استعدادًا لعودة منافسات دوري الدرجة الأولى.

وسجل حجازي الهدف من مسافة بعيدة بباطن قدمه، واضعًا الكرة في أقصى زاوية في مرمى حارس مرمى فريقه، في لقطة رائعة للغاية.

ونشر حسابات نادي وست بروميتش ألبيون، فيديو لهدف حجازي، على منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بالنادي، معلقين:"حجازي يسجل في زاوية المرمى وكأنها لا شيء."، دليلًا على سهولة وضعه للكرة الصعبة في الشباك.

يذكر أن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، يعود للنشاط مرة أخرى يوم 20 من الشهر المقبل، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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