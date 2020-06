أحمد حجازي يسجل هدفًا عالميًا في تدريبات وست بروميتش الإنجليزي.. شاهد

ونشر حسابات نادي وست بروميتش ألبيون، فيديو لهدف حجازي، على منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بالنادي، معلقين:"حجازي يسجل في زاوية المرمى وكأنها لا شيء."، دليلًا على سهولة وضعه للكرة الصعبة في الشباك.

Ahmed pinging top bins in training like it's nothing 🤷🏻‍♂️🎯@Hegazi | #WBA pic.twitter.com/EnuReURqdi