أحمد حجازي يسجل هدفًا عالميًا في تدريبات وست بروميتش الإنجليزي.. شاهد





وسجل حجازي الهدف من مسافة بعيدة بباطن قدمه، واضعًا الكرة في أقصى زاوية في مرمى حارس مرمى فريقه، في لقطة رائعة للغاية.





ونشر حسابات نادي وست بروميتش ألبيون، فيديو لهدف حجازي، على منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بالنادي، معلقين:"حجازي يسجل في زاوية المرمى وكأنها لا شيء."، دليلًا على سهولة وضعه للكرة الصعبة في الشباك.





يذكر أن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ، يعود للنشاط مرة أخرى يوم 20 من الشهر المقبل، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

Ahmed pinging top bins in training like it's nothing 🤷🏻‍♂️🎯@Hegazi | #WBA pic.twitter.com/EnuReURqdi — West Bromwich Albion (@WBA) June 5, 2020