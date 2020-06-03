اكتشاف 9 إصابات بكورونا بين فرق دوري الدرجة الأولى الانجليزى





وذكرت الرابطة في بيان رسمي نشرته اليوم ثبوت إيجابية 9 عينات بين لاعبي ومدربي وإداري فرق البريميرشيب من بين 1094 عينة، في اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.





وأشارت الرابطة الى أن الحالات التسعة تتواجد في 6 أندية، دون الكشف عن أسماء هذه الأندية أو الحالات المصابة.





ومن المقرر أن تعود منافسات البريميرشيب يوم 20 يونيو، على أن ينتهي الموسم الجاري يوم 30 يوليو.





وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تسجيل حالة إصابة وحيدة بفيروس كورونا اليوم، وتوجد في فريق توتنهام