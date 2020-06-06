مزارعو شرق العوينات يطالبون بشبكات للكهرباء.. فيديو

طالب مزارعو أراضى شرق العوينات وزارة الكهرباء بمد خطوط شبكات الطاقة على مساحة 220 ألف فدان لتخفيف من ارتفاع تكلفة زراعة الفدان وضمان وصول الكهرباء لجميع المشروعات الزراعية.









وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن منطقة شرق العوينات هى حلم مصر الزراعى ، حيث تنتج أفضل محاصيل من الذرة والقمح والفول والبصل وبها اكثر من 20 شركة زراعية مصرية نجحت فى زراعة 220 الف فدان بمختلف المحاصيل.





ولفت إلى ارتفاع تكاليف الزراعة بسبب الأعتماد على السولار فى توليد الطاقة المستخدمة في ري الأراضى الزراعية.





وأوضح غانم أن مزارعى أراضى شرق العوينات يواجهون صعوبة كبيرة فى الزراعة بسبب بعد مسافة المنطقة الزراعية عن طرق الوادى الجديد وتحمل تكاليف النقل وشراء السولاء والأيدى العاملة .





وأشار الى انهم يطالبون من وزارة الكهرباء توصيل خطوط الطاقة على نفقتهم لمساحة 220 الف فدان لتخفيف من تكاليف الزراعة واستمرار قدرتهم على التنمية الزراعية سواء من أجل التصدير أو الأسواق المحلية .











