AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مزارعو شرق العوينات يطالبون بشبكات للكهرباء.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 12:04 ص
شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
Advertisements
شيماء مجدي
طالب مزارعو أراضى شرق العوينات وزارة الكهرباء بمد خطوط شبكات الطاقة على مساحة 220 ألف فدان لتخفيف من ارتفاع تكلفة زراعة الفدان وضمان وصول الكهرباء لجميع المشروعات الزراعية. 


وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن منطقة شرق العوينات هى حلم مصر الزراعى ، حيث تنتج أفضل محاصيل من الذرة والقمح والفول والبصل وبها اكثر من 20 شركة زراعية مصرية نجحت فى زراعة 220 الف فدان بمختلف المحاصيل.

ولفت إلى ارتفاع تكاليف الزراعة بسبب الأعتماد على السولار فى توليد الطاقة المستخدمة في ري الأراضى الزراعية. 

وأوضح غانم أن مزارعى أراضى شرق العوينات يواجهون صعوبة كبيرة فى الزراعة بسبب بعد مسافة المنطقة الزراعية عن طرق الوادى الجديد وتحمل تكاليف النقل وشراء السولاء والأيدى العاملة .

 وأشار الى انهم يطالبون من وزارة الكهرباء توصيل خطوط الطاقة على نفقتهم لمساحة 220 الف فدان لتخفيف من تكاليف الزراعة واستمرار قدرتهم على التنمية الزراعية سواء من أجل التصدير أو الأسواق المحلية . 



https://www.youtube.com/watch?v=O1emz47ObJQ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجاح تجربة زراعة البصل بنظام الأورجانيك.. فيديو

مزارعو وادي النطرون يكشفون أسباب توقف الزراعة في أراضي الدبلوماسيين..فيديو

16 ألف فدان بـ وادي النطرون مهددة بالبوار.. فيديو

التنمية الزراعية: ندرس 5 تيسيرات للمنتفعين بأراضي بئر العبد ورابعة فى سيناء.. فيديو

الفلاحين: زراعة الشعير لن تقلل استيراد القمح.. وحملة الوزارة دعائية

لزراعة 50 ألف فدان قمح.. توقيع عقد تنفيذ شبكة كهرباء بشرق العوينات

ترشيحاتنا

بعد إجرائه جراحة.. عودة أشرف زكي إلى منزله بصحبة زوجته وشقيقته

أخبار الزمالك| فرجاني ساسي يرفض الرحيل.. وقائد الصفاقسي وحسام عاشور يقتربان من القلعة البيضاء.. وأوناجم مطلوب في الوحدة السعودي.. واهتمام أوروبي بـ مهاجم الفريق

كشف عن سبب اعتزاله.. حازم إمام: حسن شحاته عندي أفضل من محمود الخطيب

الخدمة ديلفري.. خطوات استخراج شهادة الميلاد من الإنترنت.. فيديو

أول تعليق من رئيس البرلمان الليبي بعد تقارير عن زيارته مصر

النني يطلب العودة لـ آرسنال.. والنادي الإنجليزي يرد: لا نريدك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة 3 من أفراد عائلتها.. وفاة طفلة عمرها 7 أعوام بسبب فيروس كورونا

حفيد عمر الحريري يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

بالأسود اللامع.. علا رشدي تتألق من أحدث ظهور