طلعت يوسف: إلغاء الدوري القرار الأفضل.. فيديو

أكد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري أنه سيحسم تجديد تعاقده مع الفريق من خلال جلسه مع محمد مصيلحي رئيس النادي الاسبوع المقبل مشددا ان ضعف الامكانيات لم تساعده على النجاح في الفترات السابقة





وأضاف طلعت يوسف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " الفريق قادر على تحقيق هدفه بالتواجد في المربع الذهبي لهذا الموسم ولكن استئناف البطولة سيكون له اضرار كبيره على الجميع









وتابع طلعت يوسف أن الأفضل إلغاء بطولة الدوري وبدء الموسم الجديد منتصف شهر اغسطس المقبل حيث ستكون فرصه جيده للفرق من اجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد.





وأكمل أن النادي ينتظر قرار الاتحاد الدولي لتحديد مصير اللاعبين المعاريين هذا الموسم



