صحة الغربية تنفى إصابة أحد العاملين في ديوان المحافظة بفيروس كورونا

نفي الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية ما تم تداوله عبر بعض المواقع الاخبارية عن إصابة أحد العاملين بمقر ديوان عام محافظة الغربية بفيروس كورونا المستجد.





وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن التحاليل النهائية للموظف جاءت سلبية، مؤكدا أن سلامة المواطنين تأتى على رأس أولويات المحافظة، وأن لجنة إدارة الأزمات التى تم تشكيلها موخرا برئاسة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ، مستمرة في متابعة مستشفيات العزل، وكذلك متابعة دائمة لكافة الإجراءات اللازمة للحد من فرص انتشار الفيروس والتصدي لهذه الأزمة العالمية .



