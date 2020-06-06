حمدي الميرغني: رغم تاريخ الزعيم الفني ولكنه يجتهد كالهواة

قال الفنان حمدي الميرغني، إن التمثيل مع الفنان عادل إمام له هيبة وكاريزما خاصة، مشيرا إلى أنه لم يكن مصدقا نفسه عند عرض قيامه بدور عاصم أمام الفنان عادل إمام في مسلسل فالنتينو.
وأضاف الميرغني، خلال برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، كنا بنتفق مع رامي إمام والفنان عادل إمام، لما جه يصالحني في مشهد ال ١٠ مليون، وهو بيقولي قوم اغسل وشك، واقترحت أضيف جملة "مانا كده غاسله"، وعجبته الفكرة ووافق عليها.
وتابع: " البعض قد يختلط عليه الأمر في أن الفنان عادل إمام "بيدخل يمثل على طول، لكن الزعيم رغم تاريخه الفني إلا أنه لهذه اللحظة بيجتهد زي الهواه، كان يقول لي بعد المشهد تعالى نراجع".
مسلسل فلانتينو من بطولة الفنان الكبير عادل امام وتم عرضه في شهر رمضان .