حمدي الميرغني: رغم تاريخ الزعيم الفني ولكنه يجتهد كالهواة

قال الفنان حمدي الميرغني ، إن التمثيل مع الفنان عادل إمام له هيبة وكاريزما خاصة، مشيرا إلى أنه لم يكن مصدقا نفسه عند عرض قيامه بدور عاصم أمام الفنان عادل إمام في مسلسل فالنتينو.





وأضاف الميرغني، خلال برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، كنا بنتفق مع رامي إمام والفنان عادل إمام، لما جه يصالحني في مشهد ال ١٠ مليون، وهو بيقولي قوم اغسل وشك، واقترحت أضيف جملة "مانا كده غاسله"، وعجبته الفكرة ووافق عليها.





وتابع: " البعض قد يختلط عليه الأمر في أن الفنان عادل إمام "بيدخل يمثل على طول، لكن الزعيم رغم تاريخه الفني إلا أنه لهذه اللحظة بيجتهد زي الهواه، كان يقول لي بعد المشهد تعالى نراجع".





مسلسل فلانتينو من بطولة الفنان الكبير عادل امام وتم عرضه في شهر رمضان .