أحمد شوبير: مقترح باتحاد الكرة لاستكمال الموسم الحالى وإلغاء الجديد.. فيديو

قال الإعلامى أحمد شوبير، إن هناك مقترحا جديد اسيتم دراسته فى اتحاد الكرة المصري، باستكمال ما تبقى من الموسم الحالى، ومسابقة كأس مصر، وخوض منافسات الكأس الجديد، مع إلغاء الموسم المقبل.
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وأضاف شوبير عبر برنامج ملعب أون تايم :" هذا المقترح سيساهم فى استكمال الموسم الحالى فى متسع من الوقت وبدون ضغط، كما سيضمن استكمال الدورى هذا الموسم وعدم تهديد الموسم الجديد بالإلغاء فى ظل تلك الظروف التى يمر بها العالم".
وأوضح شوبير أنه سيتم دراسة هذا المقترح لتحديد مميزاته وعيوبه، قبل اتخاذ القرار الرسمى بشأنه.
وأردف شوبير :" الحياة بدأت العودة لطبيعتها فى مختلف دول العالم ، وعاد الدوري الألماني ، وسيعود الدوري الانجليزي والايطالي منتصف الشهر الجاري مما يدعو الجبلاية إلى مناقشة بعض الأمور لعودة الدوري والكأس معا .