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أخبار العالم

رسميًا.. الحزب الديمقراطي يختار جو بايدن مرشحًا له أمام ترامب في انتخابات الرئاسة

السبت 06/يونيو/2020 - 04:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الحزب الديمقراطي، اليوم السبت، اختيار نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، مرشحًا رسميًا له في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب. 

وشغل بايدن لمدة 8 سنوات منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أول رئيس من أصول أفريقية للولايات المتحدة.

ويصور بايدن نفسه باعتباره المرشح الذي يفهم أكثر من غيره آلام وأحزان الأمريكيين من أصول أفريقية، وهو الأمر الذي تعرض بسببه لانتقادات شديدة من جانب مؤيدي ترامب خاصة في ظل الاحتجاجات الكثيفة التي تشهدها الولايات المتحدة بعد مقتل المواطن ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد، على يد أحد ضباط الشرطة. 

في سياق متصل، وصف بايدن، أمس، ترامب، بأنه فشل في إدارة ملف كورونا وإن نسبة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تمثل ربع وفيات العالم من الفيروس.

ووأكد أن ترامب كان قلقا بالبورصة والاقتصاد أكثر من قلقه على المواطنين الامريكيين، مشيرا إلى أن الشعب الأمريكي مازال يواجه شبح البطالة والأزمة الصحية التي خلفتها أزمة كورونا.


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