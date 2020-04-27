AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في حدث نادر.. ترامب يخسر استطلاع رأي أمام بايدن حول الانتخابات الرئاسية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:46 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أظهر استطلاع جديد للرأي أن المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض جو بايدن سيهزم الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية إذا أجريت في الوقت الحالي.


وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أظهر متوسط ​​الاستطلاعات الوطنية الأخيرة التي جمعتها Real Clear Politics أن بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، تقدم على ترامب بمتوسط ​​6 نقاط تقريبًا. وبشكل عام، فإن بايدن مدعوم بمتوسط ​​48.3% من الناخبين في حين أن ترامب مدعوم بنسبة 42.4 % فقط.


وفي الوقت نفسه ، يتقدم بايدن أيضًا على ترامب في ولايات ويسكونسن وفلوريدا وميشيجان وبنسلفانيا وأريزونا. وكان ترامب يتمتع بتقدم ضئيل في ولاية نورث كارولينا، ولكن أحدث استطلاع أجري في الولاية أظهر بالفعل تقدم بايدن بنقطة واحدة أيضًا.


وفي ولاية ويسكونسن يتقدم بايدن بمعدل 2.7 نقطة، في حين يتقدم 3.2 % في فلوريدا. يتمتع نائب الرئيس السابق بفارق أكثر راحة في ولاية بنسلفانيا، حيث يتقدم بنسبة 6.7 % في المتوسط. حتى في ولاية أريزونا، التي صوتت لمرشح الرئاسة الجمهوري في كل انتخابات عامة منذ عام 2000، يتقدم بايدن على ترامب بمتوسط ​​4.4 نقطة. في هذه الأثناء، يتقدم بايدن بنحو 5.5 نقطة في ميشيجان.


فاز ترامب على منافسه الديموقراطي السابق هيلاري كلينتون في عام 2016 من خلال استطلاع بتحقيق سلسلة من الانتصارات في الولايات الرئيسية ، والتي تحول العديد منها إلى اللون الأزرق لأوباما في عامي 2008 و 2012. وبينما حقق ترامب فوزًا كبيرًا في الحصيلة الانتخابية، حصلت كلينتون بالفعل على حوالي 3 ملايين صوت أكثر من خصمها من الحزب الجمهوري. تقدم الرئيس إلى الأمام في الولايات المتأرجحة بفوارق ضيقة أقل من 1 % في العديد من المسابقات.


ولم يخسر ترامب كثيرا من استطلاعات الرأي منذ توليه المنصب قبل نحو 4 أعوام.


ويبدو أن  الأمريكيين منقسمون بشأن ما إذا كانوا يؤيدون أو يرفضون استجابة إدارة ترامب على وباء كورونا. يظهر متوسط ​​الاستطلاعات التي أعدتها Real Clear Politics أن حوالي 50.1 % يرفضون معالجة ترامب للأزمة، بينما يؤيد 47.3 %. ومع ذلك، تشير بعض الاستطلاعات الأخيرة إلى أن نسبة ضئيلة من الأمريكيين يوافقون على رد الرئيس على فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

68 % من الناخبين الأمريكيين يتوقعون فوز ترامب في نوفمبر

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحدد 3 مواعيد لاستكمال الدوري.. تعرف عليها

على طريقة الأهلي .. ناد مغربي يجهز لشكوي الزمالك أمام الفيفا

صدى البلد يكشف أماكن تمركز الإصابة بفيروس كورونا بالشرقية.. تفاصيل

صدمة جديدة.. علامات تظهر في طفلك تشير إلى إصابته بكورونا ..صور

رد قاسٍ من على جمعة على زاهي حواس بسبب سيدنا إدريس وأبو الهول: سقطة ومحاولة للعودة

8 قرارات مهمة لـ مجلس إدارة الأهلي .. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار

بعد تسمم الآلاف في إيران .. 17 كارثة صحية يسببها شرب الكحول الإيثيلي

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان