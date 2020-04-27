في حدث نادر.. ترامب يخسر استطلاع رأي أمام بايدن حول الانتخابات الرئاسية

أظهر استطلاع جديد للرأي أن المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض جو بايدن سيهزم الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية إذا أجريت في الوقت الحالي.









وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أظهر متوسط ​​الاستطلاعات الوطنية الأخيرة التي جمعتها Real Clear Politics أن بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، تقدم على ترامب بمتوسط ​​6 نقاط تقريبًا. وبشكل عام، فإن بايدن مدعوم بمتوسط ​​48.3% من الناخبين في حين أن ترامب مدعوم بنسبة 42.4 % فقط.









وفي الوقت نفسه ، يتقدم بايدن أيضًا على ترامب في ولايات ويسكونسن وفلوريدا وميشيجان وبنسلفانيا وأريزونا. وكان ترامب يتمتع بتقدم ضئيل في ولاية نورث كارولينا، ولكن أحدث استطلاع أجري في الولاية أظهر بالفعل تقدم بايدن بنقطة واحدة أيضًا.









وفي ولاية ويسكونسن يتقدم بايدن بمعدل 2.7 نقطة، في حين يتقدم 3.2 % في فلوريدا. يتمتع نائب الرئيس السابق بفارق أكثر راحة في ولاية بنسلفانيا، حيث يتقدم بنسبة 6.7 % في المتوسط. حتى في ولاية أريزونا، التي صوتت لمرشح الرئاسة الجمهوري في كل انتخابات عامة منذ عام 2000، يتقدم بايدن على ترامب بمتوسط ​​4.4 نقطة. في هذه الأثناء، يتقدم بايدن بنحو 5.5 نقطة في ميشيجان.









فاز ترامب على منافسه الديموقراطي السابق هيلاري كلينتون في عام 2016 من خلال استطلاع بتحقيق سلسلة من الانتصارات في الولايات الرئيسية ، والتي تحول العديد منها إلى اللون الأزرق لأوباما في عامي 2008 و 2012. وبينما حقق ترامب فوزًا كبيرًا في الحصيلة الانتخابية، حصلت كلينتون بالفعل على حوالي 3 ملايين صوت أكثر من خصمها من الحزب الجمهوري. تقدم الرئيس إلى الأمام في الولايات المتأرجحة بفوارق ضيقة أقل من 1 % في العديد من المسابقات.









ولم يخسر ترامب كثيرا من استطلاعات الرأي منذ توليه المنصب قبل نحو 4 أعوام.



