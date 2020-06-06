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أخبار العالم

ألمانيا: 33 حالة وفاة و407 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مركز روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى  8646 حالة.

وقال المركز إن ألمانيا سجلت 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 183678 حالة. 

ومساء الأربعاء، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ن حكومتها أقرت خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو سيتم إنفاقها خلال العامين 2020 و2021 لدعم أكبر اقتصاد في الاتّحاد الأوروبي في مواجهة التداعيات الكارثية التي تسبّبت بها جائحة كورونا. 

وتنصّ الخطة على مروحة واسعة من التدابير، تشمل خصوصًا خفضًا مؤقتًا للضريبة على القيمة المضافة، وتحمّل الدولة الفيدرالية ديون حكومات محليّة، وإعانات للأسر بقيمة 300 يورو لكل طفل.

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