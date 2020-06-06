فتح دور السينما الفرنسية.. نهاية الشهر الجاري

قررت الحكومة الفرنسية فتح دور العرض خلال أواخر شهر يونيه الجاري، بتطبيق مزيد من الإجراءات الإحترازية، وذلك بعد فتح المقاهي أمام الجمهور.

كان مهرجان كان السينمائي الدولي قد أعلن عن اختيار فيلم "سعاد" للمخرجة أيتن أمين ضمن الاختيارات الرسمية لدورة 2020 التي تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا.





أعلن تيري فريمو المدير الفني للمهرجان مشاركة "سعاد" ضمن الاختيارات الرسمية لدورة مهرجان كان الـ73، وأتت الاختيارات في قائمة موحدة تضم 56 فيلمًا عوضًا عن توزيعها على أقسام المهرجان المعتادة، وهو إجراء جديد اتخذته إدارة المهرجان بهذه الدورة بعد اضطرارها لإلغاء فعالياته التي كان مخططًا إقامتها في مطلع الشهر الماضي، بعد قرار الحكومة الفرنسية بمنع التجمعات الكبرى كإجراء وقائي ضد الفيروس.



