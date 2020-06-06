اجتماعات مكثفة.. إعلام البرلمان تناقش موازنة وإنشاء صندوق السياحة والآثار

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عدة اجتماعات على مدار ثلاث أيام وتبدأها غدا الأحد بمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.





وتستكمل اللجنة مناقشتها ليوم الاثنين بمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021، وذلك فيما يخص وزارة الدولة للإعلام - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات.





وأيضا مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021 لوزارة السياحة والآثار فيما يخص المجلس الأعلى للآثار.





كما تناقش اللجنة فى إجتماعها الثلاثاء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة: (الهيئة العامة لقصور الثقافة - صندوق التنمية الثقافية - البيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا - ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة – الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية– الهيئة المصرية العامة للكتاب – مكتب وزير الثقافة).



