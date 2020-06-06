أستاذ علم اجتماع لـ طلاب الفرق النهائية: ابتعدوا عن الشائعات

قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن طلاب الفرق النهائية لا بد أن تجرى لهم امتحانات تحريرية، لأنهم هم المستقبل وهم من يتحملون المسئولية ويقودون العالم.









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وأضاف أستاذ علم الاجتماع لـ"صدى البلد": "يجب على جميع الطلاب وضع خطة وقت محدد كل يوم للمذاكرة وتجنب الشائعات والبعد عن الأخبار المحبطة التي تطاردهم في كل مكان وكثير من طلاب الفرق النهائية تنساق وراء الشائعات التي لها أهداف وأبعاد أخرى، فيجب عليهم أن تكون لديهم ثقة في الجامعة التي ينتمون إليها".









وأوضح الدكتور حسن الخولي أنه يجب التركيز في مستقبلهم ومن خلال متابعتهم المحاضرات عن طريق الوسائل التي تحددها كل كلية ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعلى كل طالب التعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته ليتحقق الهدف الأساسي وهو التعلم ونجاح العملية التعليمية.







