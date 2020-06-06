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برلمان

الثلاثاء.. محلية النواب تبحث تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات بحضور الوزير

السبت 06/يونيو/2020 - 10:51 ص
ماجدة بدوي
تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني اجتماعاتها الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي، و60 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر".


ويأتي الاجتماع بالاشتراك مع لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.


كما تناقش مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، فيما يخص ديوان عام وزارة التنمية المحلية.


وتستكمل اللجنة اجتماعاتها الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، فيما يخص:
• هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.
• الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية.


- مناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، فيما يخص:
• الهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة القاهرة.
• الهيئة العامة للنظافة وتجميل محافظة الجيزة.
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