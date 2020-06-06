تنفذها فرق مستقبل وطن..النيلي: تطهير لجان امتحانات الشهادة الثانوية والدبلومات الفنية بمطروح

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.





وأشار إلى استمرار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين تعليم مطروح وحزب مستقبل وطن، والذي وقعه محافظ مطروح والخاص بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمطروح لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد.





وأضاف أن ذلك البرتوكول يستهدف تطهير وتعقيم مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بكل الإدارات التعليمية وإمداد المديرية بأدوات التطهير من الفيروسات الضارة والتي تأتي خدمة لتعليم مطروح وإيمانا بدور الأحزاب في تفعيل المشاركة المجتمعية.









وأكد الدكتور النيلي أن البروتوكول لا يعد دعما من المؤسسة التعليمية لأي توجهات حزبية ولا يمثل أي دعاية لأي حزب بل يعد ترجمة حقيقية لتفعيل المشاركة المجتمعية ونافذة ضوء لتشجيع باقي المؤسسات الاجتماعية والأحزاب على التعاون المثمر مع تعليم مطروح.



