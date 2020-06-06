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حوادث

الداخلية تضبط ٢٥٨ محلا ومطعما مخالفا لمواعيد الغلق

السبت 06/يونيو/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.


وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1036 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 368 قضية "بيع أزيد من السعر - احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار – عدم الإعلان عن الأسعار"، وضبط 258 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.


وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 
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