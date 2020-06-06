حاول مساعدة طفل..مصرع شاب صعقا بالكهرباء بالشرقية

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء بمحافظة الشرقية خلال محاولته فك طيارة ورقية تعلقت بعامود إنارة أمام مسكنه بقرية العواسجة دائرة مركزشرطة ههيا.

فيما تم إخطار الأجهزة الأمنية وبالعرض على نيابة ههيا صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى ههيا يفيد وصول" محمد أ "25 سنة مقيم قرية العواسجة جثة هامدة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من أقوال الأهالى وشهود العيان بأن أحد الأطفال كان يلهو بطيارة ورقية، فتعلقت بأحد أعمدة الأنارة أمام منزل الشاب فحاول مساعدة الطفل وفك الطيارة ولكن كان بالعامود ماس كهربائي فأصيب الشاب بصعق كهربائى وتوفى فى الحال.

فيما تم التحفظ علي الجثة وإخطار النيابة العامة بمركز ههيا، والتي صرحت بدفن الجثمان، وجار تحرير محضر بالواقعة.