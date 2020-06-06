وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة رشيد الجديدة بالبحيرة

استقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة قبل قليل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى مدينة رشيد ويرافقه قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وذلك فى زيارة تفقدية لمشروعات الإسكان والمرافق بمنطقة رشيد الجديدة.





وجاءت زيارة وزير الإسكان والمرافق لمدينة رشيد بعد انتهاءه من زيارة الإسكندرية اليوم لتفقد مشروع “صوارى” الذى تبلغ مساحته الإجمالية 417.63 فدان بمنطقة غرب كارفور





وكان من المقرر أن يستقبل محافظ البحيرة وزير الإسكان فى رشيد يوم الثلاثاء الماضي ولكن الزيارة تم تأجيلها لليوم السبت بسبب اجتماع الوزير مع رئيس الحكومة لمناقشة عدد من مشروعات التطوير التي تتم في نطاق محافظة القاهرة.





ومدينة رشيد الجديدة يبلغ إجمالي مساحتها 3100 فدان مقسمة إلي ثلاث مراحل تضم المرحلة الاولي للتخطيط 600 فدان، ويتضمن التخطيط المقترح، تنفيذ الحي السكني المتوسط والمتميز بمساحة 221 فدانًا، وإقامة فرع جديد لجامعة رشيد على مساحة 35 فدانًا، إلى جانب تنفيذ مشروع “بشائر الخير” على مساحة 30 فدانًا.





كما تضم المدينة منطقة حِرفية على مساحة 50 فدانًا، وكذا تنفيذ محطة للكهرباء على مساحة 15 فدانًا، ومحطة للصرف الصحىي على مساحة 100 فدان ومناطق خدمية وتجارية وإدارية ومدارس على 50 فدانًا ومناطق ترفيهية على 25 فدانًا بالإضافة إلي شبكة الطرق.



