حق الشعب..استرداد 28.460 مترا من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية بحوش عيسى والرحمانية بمحافظة البحيرة من استرداد28,460 م2 من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أثناء تنفيذ 7, قرارات إزالة بتأمين من قوات الشرطة

وشدد اللواء هشام آمنه- محافظ البحيرة على عدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لتعديات البناء، على الأراضي أملاك الدولة والزراعية ورصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ووجه بتكثيف تلك الحملات خلال أيام الاجازات والعطلات الرسمية ومنع إستغلال البعض الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والضرب بقوة وبيد من حديد لردع كل من تسول له نفسه إستغلال العطلات والظروف الحالية بالبناء المخالف.

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وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى و الرحمانية عن إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة إجمالية بلغت 28,460 م2 تضمنت تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بالتعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 28350 متر بحوش عيسى.

وازالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 80 متر بنطاق قرية الكردود بحوش عيسى بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 30 متر بالرحمانية عبارة عن أعمدة خرسانية.