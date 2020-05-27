الثانية بعد أمريكا.. إبرام عقود تصميم أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية

أكد اللواء هشام أمنة – محافظ البحيرة على جهود الدولة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، خاصة قش الأرز واهتمامها بالمشروعات البيئية لمجابهة ظاهرة السحابة السوداء والتلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز





وأشار المحافظ فى بيان الى ابرام عقود التصميمات الخاصة بانشاء أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية متوسطة الكثافة بتكلفة إستثمارية 217 مليون يورو، والمقرر تنفيذها بمركز إدكو بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 ألف متر مكعب ألواح خشبية سنويًا إعتمادًا على كمية 245 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام





وأوضح أن المشروع يهدف تحقيق أقصى استفادة منه واستغلاله الإستغلال الأمثل، بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلًا من حرقة والقضاء نهائيًا على ظاهرة السحابة السوداء والإضرار بالبيئة الناجمة عنه وتحقيق مردود وعائد إقتصادى جيد للمزارعين .

وأضاف المحافظ أنه تم إبرام عقود التصميمات مع شركة سيمبل كامب الألمانية مشيرًا إلى توقيع عقد مقاول عام المشروع مع شركة بتروجيت وتم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية للمساهمة فى تمويل المشروع الذى سيقام وفقا لأحدث المواصفات الأوروبية والتكنولوجيا العالمية .





وأشاد بجهود المهندس طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية واختيار محافظة البحيرة لتنفيذ وإقامة المشروع على أرضها والذى يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط والثانى عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم تنفيذه بتكلفة تقدر بـ 217 مليون يورو استثمارات مصرية خالصة.





وأكد محافظ البحيرة ان المشروع سيسهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وسد إحتياجات السوق المحلى المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية MDF، كما يساهم في دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلى والديكورات والمطابخ وغيرها وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة





وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وقع فى فبراير الماضى عقد إنشاء المشروع بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة "بتروجت" المقاول العام للمشروع بالإضافة إلى توقيع الاتفاق بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة "سيمبل كامب" الألمانية المزودة للتكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع.





ويعد احدى أهم المشروعات التي تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذها ضمن خطتها للتوسع في صناعة البتروكيماويات، التي تستهدف إقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير خامات ومدخلات إنتاج رئيسية للعديد من للصناعات بالسوق المحلية.





ويذكر أن المشروع ضمن أحد الحلول الفاعلة التي تطبقها وزارة البترول لدعم جهود الدولة في تحويل قش الأرز من أحد التحديات البيئية نتيجة حرقه، إلى فرصة للاستغلال الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيعه بطرق متطورة لتوفير منتجات ذات عائد اقتصادي متميز ويتزايد عليها الطلب محليا، وهو ما يعمل هذا المشروع على تحقيقه.







