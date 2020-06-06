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فن

فاطمة ناصر تشارك متابعيها صورة من الجونة.. شاهد

السبت 06/يونيو/2020 - 03:44 م
فاطمة ناصر
فاطمة ناصر
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محمد بدران
نشرت الفنانة التونسية فاطمة ناصر، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت فاطمة ناصر، أثناء قضاء عطلتها السنوية فى الجونة وهي تقود سيارتها بإطلالة جذابة نالت إعجاب متابعيها.

وكانت آخر أعمال فاطمة ناصر مسلسل "الحلاج صراع الجواري" والذي تم عرضه في السباق الرمضانى الماضي بطولة كوكبة من النجوم، في مقدمتهم الفنان غسان مسعود ومنذر رياحنة وركين سعد، من تأليف للكاتب أحمد المغربي والمخرج على محيي الدين، وإنتاج «أي سي ميديا برودكشن».

كما شاركت فاطمة ناصر فى مسلسل "قابيل" الذى تم عرضه في رمضان الماضى وشاركها فى البطولة محمد فراج ومحمد ممدوح.

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I miss my #gouna❤

A post shared by Fatma Nasser. (@fatmanasserofficial) on

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