الإسكان: نبحث إنشاء كوبري لربط البحيرة وكفر الشيخ بالبوغاز.. صور





أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على سرعة البدء فى أعمال الكورنيش على شاطيء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينتى العلمين والمنصورة الجديدة وبحث ودارسة مقترح بإنشاء كوبرى لربط البحيرة وكفر الشيخ بمنطقة البوغاز.





جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمنطقة مدينة رشيد الجديدة ويرافقه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة وقيادات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية حيث قام الوزير ونوابه ومحافظ البحيره والمهنددس جازم الاشمونى السكرتير العام بتفقد منطقة الشاطيء بالمنطقة المخصصة بالمدينة الجديدة ومنطقة البوغاز.





الجدير بالذكر أن مدينة رشيد الجديدة تقع بمكان متميز يمتد من بداية مصب فرع النيل برشيد وتمتد غربًا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة ادكو، وتتميز المدينة بواجهتها الشاطئية بطول 10كم تقريبًا، وتبعد عن الطريق الدولي الساحلي حوالي 5 كم.









وتتبع مدينة رشيد الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،طبقا لقرار رئيس الجمهورية مع تحديد حصة محافظة البحيرة من العائد للمحافظة لتطوير مدينة رشيد التراثية وفقا لبروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على غرار ما حدث فى مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهليه





و يبلغ إجمالي مساحتها 3185 فدان وهى مقسمة إلي ثلاث مراحل تضم المرحلة الاولي للتخطيط 285 فدان،مقرر الانتهاء منها خلال عامين وتشمل المرحلة الأولى المنطقة العاجلة للاسكان على مساحة 61.5 فدان وتضم 1896 وحدة سكنية ومقرر النتهاء منها خلال عام إلى جانب تنفيذ مشروع “بشاير الخير 4” على مساحة 47 فدانا لعدد 4629 وحدة باجمالى 33 عمارة سكنية





ستضم المدينة محطة للكهرباء على مساحة 15 فدانًا، ومحطة للصرف الصحي على مساحة 100 فدان ومناطق خدمية وتجارية وإدارية ومدارس على 50 فدانًا ومناطق ترفيهية على 25 فدانًا بالإضافة إلي شبكة الطرقحيث يجرى حاليا تنفيذ المرافق الخاصة بالمرحلة العاجلة بالاضافة الى المخطط الاستراتيجي العام لمدينة رشيد الجديدة



