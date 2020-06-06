كريم فهمي يشارك صورته بالبدلة.. وجمهوره: قمر وربنا

شارك النجم كريم فهمى جمهوره بصورة جديدة من مسلسل ونحب تاني ليه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام





وتلقي تفاعل كبير من جمهوره بالإعجابات والتعليقات جاء بعضها كالاتى :





انت جميل في اي حاجة ياكريم والله

خطييير شوفته مرتين ميتشبعش منه بجد ابدعت انت وياسمين





قمر وربنا

يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.



