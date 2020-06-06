AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كريم فهمي يشارك صورته بالبدلة.. وجمهوره: قمر وربنا

السبت 06/يونيو/2020 - 05:17 م
كريم فهمى
كريم فهمى
Advertisements
اسماء الحسيني
شارك النجم كريم فهمى جمهوره بصورة جديدة من مسلسل ونحب تاني ليه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام 

وتلقي تفاعل كبير من جمهوره بالإعجابات والتعليقات جاء بعضها كالاتى :

انت جميل في اي حاجة ياكريم والله 
  
خطييير شوفته مرتين ميتشبعش منه بجد ابدعت انت وياسمين 

قمر وربنا 
 
يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ونحب تاني ليه» الحلقة 3.. تطورعلاقة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

كريم فهمي يشارك جمهوره صورة من مسلسل ونحب تاني ليه

كريم فهمي لزوجته: أنتى ملهمتي الوحيدة

ياسمين عبد العزيز تشوق متابعيها بمشهد من مسلسل ونحب تاني ليه.. والجمهور: بتفكرينا بنفسنا أوي

كريم فهمى ينتهى من تصوير مسلسل ونحب تانى ليه

كريم فهمي: واجهنا صعوبات فى تصوير "ونحب تاني ليه" بسبب كورونا

ترشيحاتنا

مع الإبقاء على الهيدروكسي.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

أيمن أشرف لاعب الأهلي يتعرض لحادث سيارة.. شاهد

الفنان محسن صبري: قبلت دور والد هشام عشماوي لهذا السبب .. وعمرو محمود ياسين نجح بشدة في كتابة شخصية جهاد السويفي

تفاصيل ملف الأهلي القانوني في قضايا لافتات نادي القرن الإفريقي

فى عيد ميلاد آمال رمزى.. تعرف على عدد زيجاتها واسمها الحقيقى وسر حزنها هذه الأيام

أخبار الرياضة.. حسام عاشور يوافق على الانضمام إلى الزمالك.. الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

AdvertisementS

بينهن ريم البارودي.. الأعلى للإعلام يقرر منع 5 مذيعات من الظهور على الشاشة

إيطاليا صرحت رسميا باستعماله.. الصحة العالمية تواصل تجربة هيدروكسي لعلاج كورونا

بكود الطالب.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الآن عبر هذا الرابط

لضبط المشهد..منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

المصل واللقاح: جزء كبير من مصابي كورونا بمصر يمرون بأعراض بسيطة.. والفيروس يفقد قدراته

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

مع الإبقاء على الهيدروكسي.. وزيرة الصحة: سحب التاميفلو من البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

وفاة مذيع سعودى شهير غرقا فى البحر.. تفاصيل

عودة للوراء.. إغلاق 39 مسجدا بالسعودية بسبب كورونا

بتكلفة 2 مليار جنيه.. الحكومة: البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

إعلان القاهرة.. السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي فوري للحموضة.. 10 أطعمة سريعة

عزل علي الشاطئ.. نسرين طافش بملابس البحر والكمامة لمواجهة كورونا

تخفيض أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في مصر.. صور