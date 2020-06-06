برفقة صديق الطفولة .. زينة في أحدث ظهور عبر إنستجرام .. شاهد

شاركت النجمة زينة متابعيها بصورة جديدة لها برفقة صديق طفولتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام .





وكتبت زينة معلقة على صورتهما: ”شكرًا اخويا ،صديق الطفولة بس انت اكبر منى اكيد وبكتير "





يذكر أن زينة عرض لها مسلسل جمع سالم والذى شارك فى بطولته كل من دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل ومحمد شاهين.



