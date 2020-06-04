بـ مكياج جذاب.. زينة تستعرض جمالها على انستجرام

حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.









تألقت زينة فى الصور بإطلالة كاجوال، وارتدت تي شيرت باللون الأبيض نصف كم، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها مما منحها إطلالة ومظهرا جذابا.









أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زينة على ترك خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الجذابة مما كشف عن جمالها.









يذكر ان زينة عرض لها مسلسل جمع سالم الذى شارك فى بطولته كل من دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل ومحمد شاهين.









يناقش مسلسل جمع سالم في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق طرق.







