بنطلون مقطع وهاف ستومك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة

حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعي حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.





تألقت زينة فى الصورة بإطلالة جريئة ومثيرة أثارت من خلالها الجدل، حيث ظهرت مرتدية بنطلون جينز فاتح مقطع وهاف ستومك مكشوف البطن باللون الاسود ونسقت معه جاكيت مفتوح باللون الاسود وهو ما تناسب مع إطلالتها.





وانتعلت زينة مع هذه الاطلالة حذاء ذات الكعب العالى باللون البنى وهو ما تماشى مع ستايل التى ظهرت به فى هذه الاطلالة.

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