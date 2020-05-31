بنطلون مقطع وهاف ستومك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة
الأحد 31/مايو/2020 - 11:49 م
حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعي حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير. تألقت زينة فى الصورة بإطلالة جريئة ومثيرة أثارت من خلالها الجدل، حيث ظهرت مرتدية بنطلون جينز فاتح مقطع وهاف ستومك مكشوف البطن باللون الاسود ونسقت معه جاكيت مفتوح باللون الاسود وهو ما تناسب مع إطلالتها. وانتعلت زينة مع هذه الاطلالة حذاء ذات الكعب العالى باللون البنى وهو ما تماشى مع ستايل التى ظهرت به فى هذه الاطلالة.
وتركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعم التى تبرز عن جمال أنوثتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زينة
فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.