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مرأة

بـ الأسود القصير.. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل

السبت 09/مايو/2020 - 10:32 م
زينة
زينة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة زينة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة سوداء ساحرة.

وأطلت بها زينة، بفستان قصير باللون الأسود، ومطرز باللون الذهبى، وانتعلت معه حذاء بكعب عال باللون الأسود، وحملت حقيبة سوداء على طريقة الكروس التى تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زينة فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، وارتدت نظارة شمسية تتناسب مع إطلالتها.

واختارت تسريحة الشعر الويفى لشعرها البنى الطويل لتبرز جمالها.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تبرز جمال إطلالتها.
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