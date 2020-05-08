مسلسل جمع سالم الحلقة 15 .. فضح سر زينة ودلال عبد العزيز

شهدت احداث الحلقة الـ 15 من مسلسل جمع سالم، التخطيط من قبل فوزي حرب وناهد للانتقام من مريم" زينة" بسبب ما فعتله خلال الحملة الدعائية للمستشفى الجديدة.





وقرر فوزي ان يخرب علاقة شريف " محمد علاء" و مريم ويخبره انها تكذب عليه ولا تخبره الحقيقة عن حياتها.





يخبر الشيخ يوسف " محمد عادل" مريم ان شقيقهما يونس " محمد شاهين" تم القبض عليه لتقوم بتوكيل محامي له.





وعندما يعلم فوزي حرب ان مريم ليست ابنة هاجر "دلال عبد العزيز" الشرعية وانها تبنتها يخبر كريمة "ريم البارودي" لكي تنتقم منها بسبب شريف الذي فسخ خطوبته منها بسبب مريم.





وترفض كريمة فضح حقيقة مريم ووالدتها بالبتني هاجر لتضع خطة لكي تنتقم من مريم.





يناقش مسلسل جمع سالم في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور ة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.





ويشارك في بطولة المسلسل دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي ، محمد علاء ، محمد عادل ومحمد شاهين.



