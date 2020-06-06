10 سنوات.. سجن 14 شخصا شرعوا في قتل ربة منزل بسوهاج

بسبب خصومة ثأرية بقرية الجلاوية مركز ساقلته. قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين، بمعاقبة 14 شخصا بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بالشروع فى قتل ربة منزل وإشعال النيران فى منزلهابسبب خصومة ثأرية بقرية الجلاوية مركز ساقلته.

اقرا ايضا| مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في منزلها بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلتة عندما تلقي مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته سفيد ورود بلاغ باشعال النيران فى منزل ربة منزل عليها وإطلاق الاعيرة النارية عليها من قبل من قبل عدة اشخاص.

اقرا ايضا| مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص في تصادم نقل مع تروسيكل بسوهاج

تبين من التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين وعائلة المجنى عليها فتوجهوا إلى مسكنها وأطلقوا النار على المنزل وأشعلوا به النيران وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى القتل، وإشعال النيران وإحراز بنادق آلية بدون ترخيص وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.







