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حوادث

10 سنوات.. سجن 14 شخصا شرعوا في قتل ربة منزل بسوهاج

السبت 06/يونيو/2020 - 06:29 م
محكمة الجنايات
محكمة الجنايات
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اسلام رياض
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين، بمعاقبة 14 شخصا بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بالشروع فى قتل ربة منزل وإشعال النيران فى منزلها  بسبب خصومة ثأرية بقرية الجلاوية مركز ساقلته.

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تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلتة عندما  تلقي مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته سفيد ورود بلاغ باشعال النيران فى منزل ربة منزل عليها وإطلاق الاعيرة النارية عليها من قبل من قبل عدة اشخاص.

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تبين من التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين وعائلة المجنى عليها فتوجهوا إلى مسكنها وأطلقوا النار على المنزل وأشعلوا به النيران وفروا هاربين.

 وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين  وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى القتل، وإشعال النيران وإحراز بنادق آلية بدون ترخيص وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.



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