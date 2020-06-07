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برلمان

اجتماعات مكثفة اليوم.. إعلام البرلمان تناقش موازنة وإنشاء صندوق السياحة والآثار

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:01 ص
صندوق السياحة والأثار
صندوق السياحة والأثار
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ماجدة بدوي
تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عدة اجتماعات على مدار 3 أيام وتبدأها اليوم بمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

وتستكمل اللجنة مناقشتها ليوم الاثنين بمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021، وذلك فيما يخص وزارة الدولة للإعلام - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات.


كما ستتم مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021 لوزارة السياحة والآثار فيما يخص المجلس الأعلى للآثار.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة فى إجتماعها، الثلاثاء، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة: (الهيئة العامة لقصور الثقافة - صندوق التنمية الثقافية - البيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا - ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة – الهيئة العامة  لدار الكتب والوثائق القومية– الهيئة المصرية العامة للكتاب – مكتب وزير الثقافة).

وأيضا تستكمل مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة: (مكتبة مصر العامة الرئيسية – صندوق مكتبات مصر العامة– الجهاز القومي للتنسيق الحضاري – قطاع الفنون التشكيلية – أكاديمية الفنون - البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية- المركز القومي للسينما – البيت الفني للمسرح).
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