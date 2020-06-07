اجتماعات مكثفة اليوم.. إعلام البرلمان تناقش موازنة وإنشاء صندوق السياحة والآثار

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عدة اجتماعات على مدار 3 أيام وتبدأها اليوم بمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء





وتستكمل اللجنة مناقشتها ليوم الاثنين بمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021، وذلك فيما يخص وزارة الدولة للإعلام - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات.





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كما ستتم مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021 لوزارة السياحة والآثار فيما يخص المجلس الأعلى للآثار .





ومن المقرر أن تناقش اللجنة فى إجتماعها، الثلاثاء، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة: (الهيئة العامة لقصور الثقافة - صندوق التنمية الثقافية - البيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا - ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة – الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية– الهيئة المصرية العامة للكتاب – مكتب وزير الثقافة).



