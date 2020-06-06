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عبد الستار حتيتة: مبادرة مصر تضع مصالح الشعب الليبي على رأس الأولويات

السبت 06/يونيو/2020 - 07:55 م
الرئيس السيسي والمشير
الرئيس السيسي والمشير حفتر
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هاني حسين
قال عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، تعليقًا على إعلان القاهرة لحل الازمة الليبية، إن المبادرة جعلت الأقاليم الثلاثة في ليبيا في المشهد وتمنع أن ينفرد أي طرف بالقرار داخل ليبيا.

وأضاف "عبد الستار حتيتة" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن المجلس الرئاسي منذ توليه وحتى الآن أنفق ثلث تريليون دولار في أشياء لا تفيد الشعب الليبي.

وتابع عبدالستار حتيتة: "إطلاق مبادرة إعلان القاهرة من مصر رسالة قوية تؤكد أن مصر دولة قوية ومحورية في المنطقة بأكملها".

وأكمل عبد الستار حتيتة: "الوضع الحالي يؤكد انه هناك صراع يديره النظام الإخواني الإرهابي ويحاول ان يكسب تركيا لصالح مخططاته".

وأضاف عبد الستار حتيتة: "مبادرة إعلان القاهرة لحل الازمة الليبية تحظى باهتمام دول العالم والمبادرة تحتاج إلى تفهمات مع الاطراف المعنية "، مضيفا:"  مبادرة مصر نزيهة تضع مصالح الشعب الليبي على راس الأولوليات".
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