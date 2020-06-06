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عبد الستار حتيتية: وقف إطلاق النار رسالة شديدة اللهجة لمواجهة العبث بأمن ليبيا.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 07:58 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاني حسين
قال  عبد الستار حتيتة المتخصص في الشان الليبي،   إن  المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا  تاتي من دولة مسؤولة وتم توجيهها للأطراف الليبية والمجتمع الدولي كي يتحمل مسؤولياته .

وأضاف  عبد الستار حتيتة  في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  مبادرة وقف إطلاق النار يوم الأثنين المقبل تعتبر عن رسالة شديدة اللهجم لمنع العبث بالأمن الليبو. 

وتابع عبد الستار حتيتة:" إعلان القاهرة مبنى وفق دراسة عميقة وخبرة مصرية من اجل التوصل إلى حل سياسي للازمة الليبية ".

وأكمل ان  الرئيس السيسي اشار إلى أن المبادراس هى استكمال لاعمال لجنة 5 +5 "، مضيفا:" هناك تأييد دولي للمبادرة المصرية  وتعتبر مبادرة شاملة ووافية".

وأضاف حتيتة:: المبادرة تتحدث  عن  طريقة إدارة الحكم، ومبنية على اسس مقنعة للاطراف الدولية ".
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