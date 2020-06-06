عبد الستار حتيتية: وقف إطلاق النار رسالة شديدة اللهجة لمواجهة العبث بأمن ليبيا.. فيديو

قال عبد الستار حتيتة المتخصص في الشان الليبي، إن المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا تاتي من دولة مسؤولة وتم توجيهها للأطراف الليبية والمجتمع الدولي كي يتحمل مسؤولياته .





وأضاف عبد الستار حتيتة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مبادرة وقف إطلاق النار يوم الأثنين المقبل تعتبر عن رسالة شديدة اللهجم لمنع العبث بالأمن الليبو.





وتابع عبد الستار حتيتة:" إعلان القاهرة مبنى وفق دراسة عميقة وخبرة مصرية من اجل التوصل إلى حل سياسي للازمة الليبية ".





وأكمل ان الرئيس السيسي اشار إلى أن المبادراس هى استكمال لاعمال لجنة 5 +5 "، مضيفا:" هناك تأييد دولي للمبادرة المصرية وتعتبر مبادرة شاملة ووافية".



