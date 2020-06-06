الدوري الألماني .. بروسيا دورتموند يهزم هيرتا برلين 1-0 ويعزز موقعه في الوصافة

وفشلت كتية بروسيا دورتموند في الوصول إلى شباك ضيفه هيرتا برلين في النصف الأول من المباراة، رغم إستحواذه على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 56% و 5 كرات على المرمي.





وجاء تشكيل بروسيا دورتموند للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: لوكاس بيتشيك - أكينجي - إيمري تشان

خط الوسط: أشرف حكيمي - ديلاني - أكسل فيتسل - رافاييل جيريرو

خط الهجوم: ثورجان هازارد - جادون سانشو - جوليان براندت.





وقبل بداية المباراة تضامن لاعبو بروسيا دورتموند، مع ضحية العنصرية، جورج فلويد، وذلك قبل المباراة.