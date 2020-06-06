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رياضة

الدوري الألماني .. بروسيا دورتموند يهزم هيرتا برلين 1-0 ويعزز موقعه في الوصافة

السبت 06/يونيو/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق بروسيا دورتموند فوزا مهما على ضيفه هيرتا برلين بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيجنال أدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني.

سجل إيمري تشان هدف الفوز بعد تمريره من جوليان براندت بالدقيقة 58 ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة عززت موقعه في المركز الثاني.

وفشلت كتية بروسيا دورتموند في الوصول إلى شباك ضيفه هيرتا برلين في النصف الأول من المباراة، رغم إستحواذه على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 56% و 5 كرات على المرمي.

وجاء تشكيل بروسيا دورتموند للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: لوكاس بيتشيك - أكينجي - إيمري تشان

خط الوسط: أشرف حكيمي - ديلاني - أكسل فيتسل - رافاييل جيريرو

خط الهجوم: ثورجان هازارد - جادون سانشو - جوليان براندت.

وقبل بداية المباراة تضامن لاعبو بروسيا دورتموند، مع ضحية العنصرية، جورج فلويد، وذلك قبل المباراة.

ويحتل نادي بروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 63 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي هيرتا برلين المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

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