دمج القائمة والفردي | السجيني: سنقدم مشروع قانون مجلس الشيوخ للبرلمان غدا

كشف البرلماني أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر ، تفاصيل مشروع قانون مجلس الشيوخ.





وأوضح السحينى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" غدا سيتم تقديم مشروع قانون مجلس الشيوخ لمجلس النواب، متضمنا تعديلات لبعض مواد قانون البرلمان".





وتابع:" جلسنا مع المؤسسات المختلفة واستطلعنا الآراء بشأن قانون مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الدمج بين نظامي القائمة والفردي الاصلح.





كان ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب عبد الهادى القصبى قد أعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا الأحد.





ووفقا لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذى من المزمع أن يتقدم به ائتلاف دعم مصر غدا، فإن مجلس الشيوخ سيتكون من ثلاثمائه عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمه والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.





وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر: أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية.

واعلن القصبى فى بيان صحفى له أن ائتلاف الاغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيه في مواعيدها وبشكل منظم حتى لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.