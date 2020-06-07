خالد القماش: اختيار مدربي المنتخبات بالعلاقات والحب.. وشوقي غريب استثناء.. فيديو

أكد خالد القماش المدرب العام لـ فريق الاسماعيلي أن اختيار مدربي المنتخبات اصبح بـ العلاقات والحب ولا علاقة للأمر بـ الكفاءة مطلقا.
وأضاف خالد القماش في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن الاختيار أصبح بعيدا تماما عن المعايير التي وضعها عمرو عبد الحق لـ اتحاد الكرة لاختيار مدربي المنتخبات .
وتابع خالد القماش أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي تربطه علاقه قوية بـ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق لكنه اثبت كفاءته.
وأكمل أن شوقي غريب هو الحالة الاستثنائية من بين المدربين التي اثب كفائته ومهارته كمدرب قوي، مشددا على أنه من النادر أن يتولى قيادة منتخب من الأقاليم ويثبت كفاءته وامكانياته.