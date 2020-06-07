أهم الأخبار .. تأييد دولي واسع لمبادرة القاهرة بشأن ليبيا .. 1497 إصابة جديدة بـ كورونا .. والمطارات المصرية تلغي اختبارات الدم

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:





الصحة: تسجيل 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي،..للمزيد اضغط هنا





بعد إيقاف 5 مذيعات.. قناة النهار تعلق البث الحي وتلغي كل برامج الهواء

أصدر مجلس إدارة شبكه قنوات النهار قرارا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات لحين إشعار آخر بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ونقابة الاعلاميين. .للمزيد اضغط هنا





العربية: مصر تتشاور مع دول أوروبية لوقف تدفق المرتزقة إلى ليبيا

نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن مصر تجري مشاورات مع دول أوروبية لوقف تدفق المرتزقة إلى ليبيا..للمزيد اضغط هنا





بنك مصر ينعى أول حالة وفاة بـ كورونا

نعى بنك مصر برئاسة محمد الإتربي، مساعد مدير عام بفرع المعاملات الدولية بالبنك يدعي محمد علي حسن أبو خودة؛ توفى متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت...للمزيد اضغط هنا





الاكتفاء بقياس الحرارة.. المطارات المصرية تلغي اختبارات الدم الخاصة بالركاب لفحص كورونا

بدأت سلطات الحجر الصحي بالمطارات المصرية، منذ مساء اليوم السبت، في إلغاء اختبارات الدم الخاصة بالركاب القادمين من الخارج.. للمزيد اضغط هنا





لاستقبال مصابي كورونا.. إضافة 7 مستشفيات تعليمية بشكل كامل

أعلنت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تخصيص 7 مستشفيات بشكل كامل لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين بكورونا وعزلهم وعلاجهم فيه. .للمزيد اضغط هنا





السعودية تعلن تأييد المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا

رحبت المملكة العربية السعودية بجهود مصر التي تهدف إلى حل الأزمة الليبية، معلنة تأييدها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارًا من يوم الاثنين وفق المبادرة التي تضمنها إعلان القاهرة..للمزيد اضغط هنا



