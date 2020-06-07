عقب أحداث أمريكا .. سحر عبد الحق تطمئن على لاعبتي منتخب مصر

وطالب ثنائي الدوري الأمريكي من الدكتورة سحر عبد الحق بالعودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة عقب إعادة فتح حركة الطيران من جديد .





وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في وقف كافة الأنشطة الرياضية في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .