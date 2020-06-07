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رياضة

عقب أحداث أمريكا .. سحر عبد الحق تطمئن على لاعبتي منتخب مصر

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:50 ص
سحر عبد الحق عضو
سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية
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حسام الحارتي
حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو محلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية على التواصل مع لاعبتي منتخب مصر للكرة النسائية المحترفتين في الدوري الأمريكي "ليلى خالد يوسف ونادية رمضان".

جاء ذلك عقب اندلاع الأحداث الأخيرة في أمريكا والتي تستمر حتى الأن .

وطالبت سحر عبد الحق الثنائي ليلى خالد يوسف  ونادية رمضان ، الالتزام التام بالمنزل والابتعاد عن المظاهرات وأحداث الشغب .

وطالب ثنائي الدوري الأمريكي من الدكتورة سحر عبد الحق بالعودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة عقب إعادة فتح حركة الطيران من جديد .

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في وقف كافة الأنشطة الرياضية في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .

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