رغم الحرمان من القيد موسما ونصف .. المصرى يفاوض محمد عبد المنصف

دخل نادى المصرى البورسعيدى في مفاوضات مع محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، من أجل جس نبضه فى الانتقال لصفوف الفريق البورسعيدى بداية من الموسم المقبل.
وكان محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، قد أعلن عن حرمان ناديه من القيد لمدة موسم ونصف بناءً على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
وتقرر حرمان المصري من فترة القيد لمدة موسم ونصف بسبب ضم اللاعب شيخ موكورو لصفوفه دون علم ناديه السابق هلال الأبيض السوداني.
كشف هاشم طارق عضو مجلس ادارة نادي المصري عن مفاجأة بشأن استاد بورسعيد مشددا أن هناك بعض من شهداء العدوان الثلاثي على مصر تم دفنهم في استاد بورسعيد
وأكد طارق هاشم في تصريحات لقناة " الزمالك " أن أعداد الشهداء كانت كثيرة للغاية لذلك تم دفن بعض الشهداء به مشددا أن الإستاد أنشئ عام 1954 وتم دفن الشهداء عام 1956 حيث لم تكن هناك اي مباراة اقيمت عليه حتى ذلك الوقت.