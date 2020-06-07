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رياضة

خالفنا التسعيرة بلغوا التموين .. طارق يحيى يسخر من تسريب عقد سيف فاروق جعفر

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:28 ص
طارق يحي
طارق يحي
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ياسمين تيسير
سخر طارق يحيي لاعب نادى الزمالك السابق من نشر عقد سيف فاروق جعفر قائلا:" خالفنا التسعيرة..بلغوا وزارة التموين"

وأكد طارق يحيي عبر برنامج "زملكاوي "قائلا " اللي مش عاجبوا بقيمة عقد سيف جعفر يبلغ عننا وزارة التموين.. احنا خالفنا التسعيرة".

واضاف " لا أعلم لماذا يغضب البعض فهناك 5 لاعبين اّخرين بخلاف سيف يحصلون على القيمة المالية المنصوص عليها في عقده".


وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيمة عقد اللاعب سيف فاروق جعفر،  التي بلغت ستة ملايين جنيه يحصل عليها في خمس سنوات، وهو مقابل كبير مقارنة بزملائه في الفريق، ووجوده بقطاع الناشئين.

واكد المصدر أن التعاقد بدأ من موسم 2018/ 2019، وينتهي في 2022/2023، بقيمة ستة ملايين جنيه وهو الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة بالنادي.

واكمل المصدر أن اللاعب في الموسم الأول يحصل على 800 ألف جنيه على أربعة أقساط، بينما يحصل في الموسم الثاني على مليون جنيه على أربعة أقساط.

وفي الموسم الثالث يحصل على مليون ومائتي ألف جنيه، وفي الموسم الرابع على مليون وأربعمائة ألف جنيه، وفي الموسم الخامس والأخير مليون وستمائة ألف جنيه.

جدير بالذكر أن سيف فاروق جعفر، نجل نجم نادي الزمالك الأسبق فاروق جعفر، من مواليد 1999، وكان يحصل على 120 ألف جنيه سنويًا، ورفض غانم سلطان المدير الفني السابق للقطاع تعديل عقده.

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