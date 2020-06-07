خالفنا التسعيرة بلغوا التموين .. طارق يحيى يسخر من تسريب عقد سيف فاروق جعفر

سخر طارق يحيي لاعب نادى الزمالك السابق من نشر عقد سيف فاروق جعفر قائلا:" خالفنا التسعيرة..بلغوا وزارة التموين"

واضاف " لا أعلم لماذا يغضب البعض فهناك 5 لاعبين اّخرين بخلاف سيف يحصلون على القيمة المالية المنصوص عليها في عقده".





واكد المصدر أن التعاقد بدأ من موسم 2018/ 2019، وينتهي في 2022/2023، بقيمة ستة ملايين جنيه وهو الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة بالنادي.





واكمل المصدر أن اللاعب في الموسم الأول يحصل على 800 ألف جنيه على أربعة أقساط، بينما يحصل في الموسم الثاني على مليون جنيه على أربعة أقساط.





وفي الموسم الثالث يحصل على مليون ومائتي ألف جنيه، وفي الموسم الرابع على مليون وأربعمائة ألف جنيه، وفي الموسم الخامس والأخير مليون وستمائة ألف جنيه.



