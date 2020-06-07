AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ٥٠ قرشا.. علاج طبيعي يخلصك من الحموضة

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:07 ص
علاج الحموضة
علاج الحموضة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يشتكى الكثير من الأشخاص من مشكلة الحموضة، لدرجة عالية، تجعلهم يترددون فى الكثير من أنواع الأطعمة.. يمكنك اكتشاف علاج سريع وفعال يقضى على الحموضة ولا يكلفك سوى ٥٠ قرشا فقط.


كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن علاج يعتبر بالمجان للتخلص من الحموضة وبدون آثار جانبية، وهو عبارة عن مضغ العلكة.


اقرأ أيضا 

عادات تسبب حموضة وارتجاع المريئ 

مضغ العلكة

لتقليل حدوث ارتجاع الحمض بعد تناول وجبة وخفض تكرار أعراض ارتجاع الأحماض يمضغ العلكة.


تساعد في الحد من ارتجاع الأحماض عن طريق تحفيز اللعاب وابتلاعه .


تحفيز اللعاب يؤدي إلى تحسين الإحساس بالحرقان في الصدر، امضغ العلكة لمدة نصف ساعة بعد الوجبات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو عندك حموضة.. 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص منها

لو بتاكل كتير .. 13 علاجا سريعا لعسر الهضم

دواء حرقة المعدة لعلاج كورونا .. معلومات لا تعرفينها عن العقار

بدون تكاليف.. 5 أطعمة تمنع الارتجاع الحمضي في دقائق

10 أطعمة فعالة في علاج الحموضة

علاج منزلي للحموضة في المنزل بأسهل الطرق

ترشيحاتنا

كشف لغز اختفاء سيدتين بالدقهلية.. السبب خلافات زوجبة

بـ٥٠ قرشا.. علاج طبيعي يخلصك من الحموضة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: العالم يتابع جهود مصر لحل الأزمة الليبية.. وزيرة الصحة: اختفاء الأعراض خلال 10 أيام كافية لتعافي مصابي كورونا.. وحسام حداد يروي تجربته مع الفيروس

إسهال والتهاب القولون.. تناول أدوية المعدة بكثرة يسبب عدوى بكتيرية

أغرب حكم قضائي ضد شاب اغتصب فتاة في الهند .. صور

يبدأ حجزها اليوم.. شروط ومناطق شقق الإعلان الـ13 لمحدودي الدخل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسهال والتهاب القولون.. تناول أدوية المعدة بكثرة يسبب عدوى بكتيرية

حكاية أول قطار سكة حديد داخلى فى العالم تم إنشاؤه على أرض مدينة الغردقة

بالحديدة .. شرطي أمريكي يعتدي بوحشية على طالبة في مظاهرات فلويد| فيديو