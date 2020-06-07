بـ٥٠ قرشا.. علاج طبيعي يخلصك من الحموضة

يشتكى الكثير من الأشخاص من مشكلة الحموضة، لدرجة عالية، تجعلهم يترددون فى الكثير من أنواع الأطعمة.. يمكنك اكتشاف علاج سريع وفعال يقضى على الحموضة ولا يكلفك سوى ٥٠ قرشا فقط.





كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن علاج يعتبر بالمجان للتخلص من الحموضة وبدون آثار جانبية، وهو عبارة عن مضغ العلكة.







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مضغ العلكة

لتقليل حدوث ارتجاع الحمض بعد تناول وجبة وخفض تكرار أعراض ارتجاع الأحماض يمضغ العلكة.





تساعد في الحد من ارتجاع الأحماض عن طريق تحفيز اللعاب وابتلاعه .







تحفيز اللعاب يؤدي إلى تحسين الإحساس بالحرقان في الصدر، امضغ العلكة لمدة نصف ساعة بعد الوجبات.