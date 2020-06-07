بأمر الفيفا.. رحيل لجنة الجنايني وانتخابات جديدة لـ الجبلاية أكتوبر المقبل

أصبح فى حكم المؤكد رحيل اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى خلال الأشهر القليلة المقبلة، فور انتهاء المدة المحددة لها من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".





ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم كل المحاولات الخاصة بإمكانية استمرار اللجنة الخماسية لفترة جديدة "عام آخر" وطالب بضرورة إجراء انتخابات جديدة لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن تجرى انتخابات اتحاد الكرة خلال شهر أكتوبر المقبل، وفقا لما تمسك به الفيفا والتى طالبت بتشكيل مجلس لمدة 4 سنوات رافضة توصيات اللجنة الأولمبية بتشكيل مجلس جديد لمدة عام واحد فقط.



وكان الفيفا قرر تشكيل لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة بعد استقالة مجلس هانى أبو ريدة الماضى عقب هزيمة منتخب مصر من جنوب إفريقيا فى دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية.



وضمت اللجنة الخماسية كلا من عمرو الجناينى رئيسا ومعه جمال محمد على "النائب" بجانب الأعضاء محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق.