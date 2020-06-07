النيابة الإدارية تحيل 28 من مسئولي الغرفة التجارية بالقاهرة للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس قطاع الشُعب بالغرفة التجارية بالقاهرة والأمين العام و25أخرين من أعضاء الغرفة للمحاكمة التأديبية لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في منح 26 مسئولًا بالسجل التجاري مكافأت مالية دون وجه حق مما ترتب عليه إحالتهم جميعًا للمحاكمة.







أكدت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 192 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين من الأول حتى الثامن حتى السابع عشر ومن التاسع عشر حتى السادس والعشرين والثامن والعشرين تقاضوا مكافأت مالية من الغرفة التجارية بالقاهرة دون وجه حق رغم عدم إخطار جهة عملهم.









وتبين من أوراق القضية، أن المحالة الثمانية عشر عرضت على رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بصرف مكافأت للعاملين بمكتب سجل تجاري الغرفة عرض غير آمين مما ترتب عليه صدور قرارات هيئة الغرفة بصرف مبالغ مالية لهم دون وجه حق.



