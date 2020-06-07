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فن

بـ 4 صور.. دنيا سمير غانم فى إطلالة جديدة على إنستجرام

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة مجمعة تحتوى على 4 صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت دنيا سمير قائلة: "My fans 7abayby beydalla3oony msa".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

صباح الخير - ما شاء الله قمر - بحبك 

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جدير بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى وخاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم إلى رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
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My fans 7abayby beydalla3oony msa ❤️🤗

A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem) on

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